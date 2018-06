Das Cajon kennenlernen

Anzeige

Schrozberg.Unter dem Titel „Cajon – eine Kiste voller Rhythmus“ beitet der Musiker Matthias Philipzen allen Rhythmusinteressierten (auch ohne Erfahrung mit dem Instrument ) Workshops in Schrozberg an, um das Cajon und seine Spielweisen kennenzulernen und erste Rhythmen zu verinnerlichen.

Matthias Philipzen ist Dozent für Percussion an der Hochschule für Musik Würzburg und gilt als Kenner seines Fachs.

Workshop eins findet am 27. Juni in Schrozberg um 17.30 Uhr statt. Ein nachfolgender Kurs beginnt um 19.30 Uhr und richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, Schlagzeuger und Perkussionisten.