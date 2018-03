Das Dorf mit anspruchsvollem Theater

Anzeige

Bisher war sie im Verein eher im Hintergrund tätig, etwa als Kassiererin. Mit Erhard Himmler steht ihr nun einer der Darsteller zur Seite. Die Mitgliederversammlung am 1. Februar hatte sie zur Vorsitzenden gewählt. Insgesamt sei es eine sehr harmonische Sitzung gewesen, auch mit ein wenig Aufbruchstimmung: „Jeder packt an, jeder macht mit. Und es ist wieder eine Freude, in diesem Verein mitzuwirken.“

Es sei schwierig gewesen, Leute zum ehrenamtlichen Engagement zu bewegen, formuliert es Erhard Himmler vorsichtiger. Auch er selbst habe schon etliche Ehrenämter ausgeübt, aber es sei ihm ein Anliegen, das hohe Niveau des Theaterspielens im Dorf zu halten und nicht einfach beiseitezulegen: „Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg.“

Nun müssen die Finanzen wieder in Ordnung gebracht werden. Die mehr und mehr anspruchsvollen und die Darsteller fordernden Stücke garantierten zwar Qualität, aber auf die Menge der Zuschauer hat sich das nicht niedergeschlagen. Die Stücke, oft mit Tendenz zur Tragödie oder zur Tragikomödie, wurden unter den Leuten in nächster Umgebung als schwierig betrachtet.

„Wir haben viele Zuschauer vor Ort verloren und mussten Zuschauer von außerhalb nach Reubach locken. Damit haben wir uns schwergetan“, fasst es Wilfried Betz, nun beigeordnetes Vorstandsmitglied, zusammen.

Namhafte Konkurrenz

Außerdem konkurriere man mit anderen Amateurtheaterbühnen wie der Burgruine Leofels oder dem „Tempele“ in Niederstetten, ergänzt Michaela Staleker und fährt fort: „Das heißt aber nicht, dass wir künftig simples Vereinstheater spielen wollen. Wir haben selbstverständlich den Anspruch, etwas Höherwertiges zu spielen. Es darf aber gern auch gelacht werden. Die Leute sollen das Theaterfest genießen.“

Das bisherige Niveau müsse gehalten werden, meinen Betz und Himmler. Sonst blieben ja wieder Zuschauer weg. Man müsse die Zuschauerränge vollbekommen. Dafür habe man mit Patricia Foik erneut eine professionell arbeitende Regisseurin verpflichtet: Sie soll das hohe Niveau sichern und die Darsteller fordern.

Mit dem Stück „Treibjagd“ von Arno Boas aus Finsterlohr habe man das ideale Stück – basisdemokratisch abgestimmt – gefunden. Boas selbst arbeitet in Creglingen-Reinsbronn für die Amateurtheaterbühne „Bühnenzinnober“. Außerdem sei es, so Staleker, gelungen, jüngere Darsteller zu gewinnen. Einige, die schon einmal als Kinder mitgespielt hatten, seien auch wieder eingestiegen. Die Idee ist auch, die Menschen im Ort wieder stärker einzubeziehen. Man brauche mehr Akzeptanz, schließlich sei man darauf im Ort angewiesen, wenn es darum gehe, die Ortsdurchfahrt zu sperren. Das Theater soll darüber hinaus die Menschen im Ort zusammenbringen und die Dorfgemeinschaft stärken, denn, so Erhard Himmler: „In Reubach gibt’s sonst keine weiteren großen Gelegenheiten mehr anstelle des Theaters.“ snu

