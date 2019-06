Das Halbsatz-Phänomen ist trocken wie eh und je

Künzelsau.Der Kabarettist Rolf Miller gastiert am Sonntag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Künzelsau.

Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders.

Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me, myself and I“ – wo ist das Problem, ich bin mir genug – aber damit reicht es jetzt endlich noch lange nicht. Mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Obacht Miller“ kommt Rolf Miller nach Künzelsau. Das Halbsatz-Phänomen zeigt erneut, dass man nicht alles glauben darf, was man denkt.

Wie immer weiß Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme?

Rolf Millers Figur kann einfach nicht anders: garantiert oft erreicht und nie kopiert. Er verspricht den Besuchern ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings . . .

