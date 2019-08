Das Kreuz mit dem Andreaskreuz

Das Eisenbahnbundesamt knüpft den Umbau von zwei Bahnübergängen in Schrozberg an Bedingungen, mit denen sich das Stadtparlament nur zum Teil anfreunden kann.

Schrozberg. Seit genau 150 Jahren rollen Züge auf der rund 100 Kilometer langen Tauberbahn von Crailsheim nach Wertheim auch durch Schrozberg. Und aus diesem Grund ist in der Stadt seit ebenfalls 150 Jahren mehrmals täglich Geduld gefragt, wenn sich die Schranken an den beiden Bahnübergängen senken.

Deshalb erhofften sich auch das Rathaus und der Gemeinderat eine deutliche Verkürzung der relativ langen Wartezeiten vor den Andreaskreuzen, als die Westfrankenbahn im September 2018 ihre Pläne für eine elektronische Steuerung des Zugverkehrs mitsamt einem Umbau der Bahnübergänge auf den Tisch legte. Das Eisenbahnbundesamt (EBA) machte jetzt aber einen Strich durch diese Rechnung.

Ältere Schrozberger spötteln gerne, dass die Wartezeiten in der Ära der Dampfloks und Schrankenwärter deutlich kürzer gewesen seien. Heutzutage jedenfalls müssen die Auto- und Lasterfahrer eine Zwangspause von bis zu zehn Minuten und vereinzelt sogar noch länger einlegen, wenn sich ein Zug dem Bahnhof in Schrozberg nähert. Die Wartezeit könnte aber auf bis zu zwei Minuten deutlich verkürzt werden, wenn demnächst ein elektronisches Stellwerk zentral von Niederstetten aus den gesamten Zugverkehr auf der Tauberbahn – und damit auch die Schranken an den Bahnübergängen in Schrozberg – steuert.

Die Westfrankenbahn machte sich rechtzeitig ans Werk und fertigte zu dem Millionenprojekt auch Pläne für den Umbau der Bahnübergänge an. Problemlos genehmigte das Eisenbahnbundesamt zwei neu gestaltete Gleisüberfahrten auf wenig frequentierten Gemeindeverbindungsstraßen unweit der Molkerei und bei Kälberbach.

Kategorisch lehnt die Behörde aber den Einsatz von neuen Halbschranken an den Übergängen in der Bahnhofstraße (Landesstraße 1022) unweit von der Firma Sänger sowie auf der Oberstettener Straße (Landesstraße 1001) beim LBV-Lagerhaus ab, wie Volker Schaub und Thomas Seyfried von der Westfrankenbahn das Stadtparlament informierten.

Eine Genehmigung könne nur erteilt werden, wenn an der L 1022 ein benachbarter Feldweg unpassierbar gemacht und an der L 1001 die Einfahrten in eine frühere Ladestraße beim Güterschuppen als auch in die Straße „Im Wurzgarten“ verboten und in Zukunft als Einbahnstraßen ausgewiesen werden.

Der Grund für das Veto des Eisenbahnbundesamtes: Aus Sicherheitsgründen darf es in einem Abstand von 27 Metern zu Halbschranken keine Fahrzeugbewegungen in unmittelbar angrenzende Straßen geben, damit ein Bahnübergang im Notfall schnell geräumt werden kann.

„Kommt gar nicht in Grage“

Eine Einbahnstraße für die Straße „Im Wurzgarten“ kommt für die Schrozberger Bürgermeisterin Jacqueline Förderer „gar nicht in Frage“: Die Anwohner könnten dann beim Bahnübergang nicht mehr abbiegen und müssten in einem großen Bogen quer durch die Siedlung zu ihren Häusern fahren. Das sahen auch die Stadträte so: Zähneknirschend votierte das Gremium einstimmig für eine Vollschranke wie bisher. Damit dürfte sich hier allerdings auch bei den Wartezeiten nichts ändern.

Mit einer Sperrung des Feldweges am Übergang der L 1022 bei der Firma Sänger konnte sich das Gremium dagegen einstimmig anfreunden – auch wenn das Umwege zu den landwirtschaftlichen Flächen bedeutet.

Dafür können dort künftig Halbschranken mit kürzeren Wartezeiten eingesetzt werden.

Den Unmut aller Schrozberger Kommunalpolitiker über das Dauerärgernis der langen Wartezeiten vor den Andreaskreuzen dürfte Stadtrat Frank Klöpfer auf den Punkt gebracht haben: „Es ist wirklich frustrierend, dass sich bei den Bahnübergängen keine wesentliche Verbesserung abzeichnet.“ haz

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019