Gaildorf.Die Kulturschmiede veranstaltet einem Chansonabend mit Liedern der 1920er bis 60er Jahre in die Kulturkneipe Häberlen Gaildorf am Sonntag, 25. März ab 19 Uhr.

Der witzige, melancholische, augenzwinkernde, musikalische Blick auf das Leben und die Liebe in allen Facetten wird von Ralph Dillmann (Gesang) und Gerd Kaufhold (Klavier) präsentiert. Zu hören sind Lieder von Kreisler, Hollaender, Leopoldi, Dessau und anderen.

Seine Begeisterung für Oper und Stimme begann für Dillmann bereits im Kinderchor des Staatstheaters Darmstadt. Er absolvierte eine Ausbildung zum klassischen Balletttänzer. Es folgten Engagements als Tänzer und Sänger in u.a. Holland, New York, den Staatstheatern von Hannover und Kassel oder der Oper Frankfurt. Karten im Vorverkauf gibt es in der Kulturkneipe Häberlen. pm