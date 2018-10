Das Taubertal in künstlerischer Idylle

Glück muss ein Museum haben. In diesem Fall war es keine Lotterie, sondern der Sammler Klaus Berge, der dem Reichsstadtmuseum einen wahren Segen an Kunstwerken vermacht hat – rund 300 an der Zahl.

Rothenburg. Eine Sonderausstellung zur Sammlung mit rund achtzig Exponaten wurde jetzt eröffnet und kam hervorragend an. Die Taubertallandschaft wird hier in ihrer Ursprünglichkeit

...