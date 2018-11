Dem Europagedanken stets verpflichtet gewesen

Röttingen.Im Alter von 98 Jahren verstarb dieser Tage Wilhelm Schwarzmann. Der gebürtige Röttinger stammt aus einer alt eingesessenen Röttinger Kaufmannsfamilie. Hier begann er im elterlichen Lebensmittelgeschäft seines Vaters Wilhelm sen. als Altlehrling eine Lehre zum Kaufmann. Bereits zwei Jahre später übernahm er das „Kaufhaus Schwarzmann“ am Marktplatz. Die ganze Familie Schwarzmann war stets sehr modern eingestellt und daher war es kein Wunder, dass er zusammen mit Ehefrau Hildegard Anfang der 60er Jahre als erstes Lebensmittelgeschäft der Region die Selbstbedienung einführte.

Erste Bewohner

Die Eheleute Schwarzmann gingen auch in die Annalen des Röttinger Seniorenzentrums ein, waren sie doch im Dezember 2003 die ersten Bewohner. Seine Ehefrau verstarb nur drei Monate später. Wilhelm Schwarzmann war auch in Röttinger Vereinen tätig. Als „Urgestein“ wie ihn Vorsitzender Metzger bezeichnete, war er von 1960 bis 1968 Vorsitzender der Europa-Union. Den Kreisverband Röttingen hatte er im August 1953 mit gegründet.

Der Landesverband Bayern würdigte seine Verdienste um den Europagedanken mit der Goldenen Ehrennadel. 1961 war Schwarzmann auch Hauptinitiator zur Gründung des Sportangelclubs Röttingen. Seine Motivation war es, das Tauberwasser im Bereich Röttingen für möglichst viele Angler zugänglich zu machen. Bei der Gründung am 26. Februar 1961 übernahm das spätere Ehrenmitglied sowohl das Amt des 1. Vorsitzenden als auch des Kassiers. Zu seinen schwierigsten Amtsjahren gehörte die Zeit nach dem Tanklasterunglück 1963 in Bieberehren, als das Öl in die Tauber floss und die dortige Tier- und Pflanzenwelt für Jahre zerstört war.

Auch beim Turn- und Sportverein 1895 war er förderndes Mitglied und wurde 1995 mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. brun

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018