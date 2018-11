Dem Oldtimer werden wieder Flügel verliehen

Der Kult-Fantasy- und Musicalfilm „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ wird nach 50 Jahren mit einer Sonderausstellung im Kriminalmuseum in Rothenburg gewürdigt.

ROTHENBURG. Da wurden die Glanzzeiten der Filmstadt Rothenburg lebendig: unter dem Gästekreis zur Ausstellungseröffnung „50 Jahre Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ war mancher, der sich lebhaft an die Dreharbeiten erinnerte, außerdem Statisten aus anderen Produktionen. Zur Zeit ist die Sonderausstellung im Kriminalmuseum zu sehen.

Kein Geringerer als der James Bond-Autor Ian Fleming hat die Filmvorlage geliefert und der Musical-Fantasyfilm von 1968 mit Starbesetzung gilt heute als ein Kult-Klassiker, der sich gut für die Tauberstadt vermarkten läßt.

Es ist die faszinierende Geschichte eines exzentrischen Erfinders, zwei cleverer Kinder und einem fliegenden Auto, die Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Vor allem geht es um einen bösen Baron, seine kinderhassende Gattin und einem furchteinflößenden Kinderfänger, der über die Lande zieht.

Von einem der bedeutendsten in Rothenburg gedrehten Filme spricht Museumsdirektor Dr. Markus Hirte und freut sich über die enge Zusammenarbeit mit dem britischen National Motor Museum U.K. in Beaulieu anlässlich des Filmjubiläums. Man hilft dem englischen Museum bei Southampton sogar mit einem der beiden „Kinderfängerwagen” des Kriminalmueseums aus. Zwar habe man einige der Originalzeichnungen bekommen, aber leider nicht den fliegenden Oldtimer, der in England bleibt.

„Das war für uns schon verblüffend, als plötzlich Neuschwanstein bei Rothenburg liegt“, meinte Bürgermeister Kurt Förster in seinem Grußwort. Den sagenhaften Flug-Wagen hat er damals selbst gesehen und im Film „Die Christl von der Post” 1956 durfte er sogar (als spielender kleiner Junge) Claus Biederstedt den Weg zu seiner Christl weisen. In „Gustav Adolfs Page“ 1960 mit Curd Jürgens und Lieselotte Pulver war er in Gnadenbläker-Uniform dabei. Die spannendsten Szenen des Films, z.B. aus dem Spitalhof, in dem ein ganzes Szenario mit Rathaus, Brunnen und Werkstatt aufgebaut war, sowie die wundersame Szene, in der der fliegende Oldtimer Rothenburg über dem Taubertal ansteuert und an der Doppelbrücke landet, sind die beeindruckendsten Rothenburg-Szenen, wobei die Filmmacher kurzerhand Schloss Neuschwanstein und das mittelalterliche Rothenburg zusammengelegt haben. Im Dezember gibt’s im Kriminalmuseum eine Filmvorführung ein.

Bei einem Budget von zehn Millionen hat der Streifen 7,5 Millionen Dollar eingespielt, einen Oscar und weitere Preise erhalten und gehört heute noch zum weihnachtlichen Pflichtprogramm nicht nur im englischen Fernsehen.

Am 28. September 1967 begannen die Dreharbeiten in Rothenburg, was damals großes Publikumsinteresse fand. Kein Wunder bei dem Aufwand und den Stars. Sei es Gerd Fröbe, der den Bösewicht Baron Bomburst spielte, während Weltstar Dick von Dyke als Erfinder Potts begeisterte und die schöne Sally Ann Howes als bezaubernde Truly faszinierte. Die Filmliste ist lang und das

