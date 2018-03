Den Leuten die Hemmschwelle nehmen

Hoteldirektor Michael Vogt und Direktionsassistentin Mariana Camacho im Hotel Eisenhut. © Dieter Balb

Das traditionsreiche Hotel Eisenhut hat mit Michael Vogt einen neuen Leiter. In den ehemaligen Patrizierhäusern gastierten schon Berühmtheiten wie Winston Churchill oder der Schah von Persien.

Rothenburg. Eine reizvolle Aufgabe in einem tollen Team und das Ganze in einer schönen Stadt – so sehen der neue Eisenhut-Hoteldirektor Michael Vogt und Direktionsassistentin Mariana Camacho schon

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3639 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018