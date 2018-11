Den Superhelden in sich entdecken

Schrozberg.Ilse Anneliese Rath und Oliver M. Gulde stellen am Montag 19. November, um 19 Uhr im Outlet Schrozberg ihre Bücher vor und werden Auszüge daraus zum Besten geben. Rath wurde 1943 Rothenburg geboren, ist in Wolfskreut aufgewachsen und betreibt seit über 30 Jahren ein Immobilienbüro in Gerabronn, das inzwischen von ihren Töchtern übernommen wurde. In ihrem Buch „Finde dein Zuhause“ berichtet sie über die Geheimnisse bei der Vermittlung von Wohnraum und über ihre Erfahrungen in 45 Jahren Selbstständigkeit.

Ausbildung in der Kfz–Branche

Oliver M. Gulde ist „Niederstettener“ seit 1967. Zuerst machte er eine technische und kaufmännische Ausbildung in der Kfz-Branche. Jetzt ist Oliver Gulde Motivationsexperte für eine sichere Zielerreichung durch das Mentale. Seine Erfahrungen packte er in sein Buch „Mentalman – Entdecke den Superheld in dir“. Der Eintritt für diesen Abend in der Windmühlenstrasse 11 ist frei. Spenden für den Verein „Sternenzauber und Frühchenwunder“ werden erbeten.

Um Anmeldung beim Outlet Schrozberg unter Telefon 07935/726900, bei Oliver Gulde unter Telefon 07932/6048000 oder bei Ilse Rath unter Telefon 07952/9269808 wird gebeten. pm

