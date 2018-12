Der Auftakt ist gemacht

Crailsheim.Crailsheim bewirbt sich für die Ausrichtung einer Landesgartenschau im Zeitraum von 2031 bis 2035. Mit einem großen Banner am Rathausturm und Hinweisen an den Stadteinfahrten läutet die Stadt die Bewerbungsphase ein. „Wächst. Blüht. Verbindet.“ lautet dabei der Claim, der das Alleinstellungsmerkmal des planerischen Ansatzes auf den Punkt bringen solle, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt.

„Vor uns liegt eine spannende Zeit, die das Klima in der Stadt positiv befruchten kann. Das berichten mir auch Amtskollegen anderer Städte, die sich für eine Landesgartenschau beworben haben“, sagt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. „Wichtig ist uns, dass wir die Bürgerinnen und Bürger verstärkt in den Planungsprozess einbinden.“ Oberbürgermeister Grimmer lädt deshalb alle interessierten Bürger für Mittwoch, 23. Januar, ab 18.30 Uhr zu einer großen Auftaktveranstaltung in den Crailsheimer Hangar ein. Bei der Veranstaltung wird das bisherige Konzept für eine Crailsheimer Landesgartenschau vorgestellt. Der Abgabetermin für die Bewerbungsunterlagen ist im Dezember 2019. Im Frühjahr 2020 wird eine Kommission die Konzeption vor Ort betrachten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018