Der doppeldeutige Moment

Aub.Das Trio „moment’s concept“ erforscht in seiner Musik die Doppeldeutigkeit des Moments. In ihre Kompositionen lassen Philipp Rumsch (Klavier), Carl Wittig (Kontrabass) und Tom Friedrich (Schlagzeug) verschiedene Klangassoziationen einfließen, die aus dem Jazz, der Klassik sowie dem Experimental-Pop kommen und formen daraus eine Klangsprache, die stets die Möglichkeiten zwischen musikalischen Extremen auslotet. Das Konzert mit „moment’s concept“ findet am Sonntag, 18. März, um 20 Uhr im Ars Musica, Marktplatz 2, statt. Der Eintritt ist frei, Kontakt unter 09335/99913. Bild: Jörg Singer