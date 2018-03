Der Glücksminister von Bhutan kommt

Anzeige

Dieser Ansatz wird heute nicht mehr als Träumerei belächelt, sondern sogar von Unternehmen, Kommunen und Ländern aufgegriffen. In Bhutan gibt es auch ein Zentrum für Bruttonationalglück das Gross National Happiness Centre in Thimphu, der Hauptstadt. Und dessen Direktor Dr. Ha Vinh Tho, der so etwas wie der Glücksminister seines Landes ist, kommt am Donnerstag, 8. März, in die Turnhalle von Schloss Tempelhof. „Die inneren und äußeren Bedingungen des Glücks“, so heißt sein Vortrag.

Was bedeutet Glück für den Einzelnen und für eine Gesellschaft? Was ist ein guter Staat, was eine weise Politik, eine mitfühlende Wirtschaft? Gibt es Erkenntnisse aus Bhutan, die auf unsere Gesellschaft anwendbar sind? Kann man Glück lernen? Und was bedeutet das für das Miteinander in Unternehmen, Schulen, Gemeinden, für jeden Einzelnen? Um solche Fragen geht es.

„Glück ist eine Kompetenz, die man lernen kann“, mit diesem Satz wird Ha Vinh Tho oft zitiert. „Wir meinen, dass Gemeinschaften wie Tempelhof Orte sind, die gute Voraussetzungen dafür bieten, seine Glückskompetenzen zu erweitern und freuen uns auf den Austausch mit ihm“, heißt es in der Gemeinde Kreßberg. Bürgermeister Robert Fischer spricht ein Grußwort.

Den Kontakt zu Dr. Ha Vinh Tho stellte Dr. Marie Luise Stiefel, die auf dem Tempelhof wohnt, her. Sie lernte ihn auf einer Veranstaltung in Stuttgart kennen, bei der sie das Leben in der Gemeinschaft vorstellte. „Er kam zu mir in einen Workshop“, so sagt es Stiefel. Sie findet, dass er einen ganz interessanten Lebenslauf hat.

Sein Vater war ein Diplomat

Ha Vinh Tho kam 1951 in Toulouse zur Welt. Der Vater war Diplomat und entstammte einem Adelsgeschlecht aus Vietnam, die Mutter einer französischen Arbeiterfamilie. Nach dem Studium (Psychologie und Erziehungswissenschaften) in der Schweiz promovierte er über östliche und westliche Spiritualität in der Erwachsenenbildung. Zudem arbeitete er als Waldorflehrer und Heilpädagoge. Von 2005 bis 2011 war Ha Vinh Tho Direktor der Ausbildungssektion beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Heute unterstützt er weltweit Hilfsprojekte auf dem Gebiet der Ökologie, der Erziehung und der sozialen Erneuerung und hält Vorträge rund um den Globus. Zum Glück spricht er perfekt Deutsch.

Der Vortrag am 8. März beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist eine halbe Stunde früher. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt fünf Euro weniger. Um besser planen zu können, wird um eine Anmeldung unter www.schloss-tempelhof.de/veranstaltungen gebeten. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 079 57 / 9 23 90 30 oder per E-Mail an seminar@schloss-tempelhof.de. Einen Tag später, am 9. März, leitet Dr. Ha Vinh Tho einen Workshop für Schüler. Die Waldorfschulen aus Crailsheim und Schwäbisch Hall haben sich schon angemeldet. Einige Plätze sind noch frei.

Weitere Informationen per E-Mail an schule@schloss-tempelhof.de.

