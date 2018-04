Der Kandidat auf der Folterbank

Anzeige

Als erster Wahlbezirk hatte Unterregenbach um 18.06 Uhr sein Ergebnis in die Stadthalle gemeldet, in der die Fäden bei Sandra Früh und Markus Zenkert von der Stadtverwaltung zusammenliefen. 18.18 Uhr zeigt die Uhr, als auch der Wahlbezirk Langenburg ausgezählt war.

Bei der Wahlbeteiligung gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hauptort und den Teilorten. Lediglich 35,8 Prozent der Wahlberechtigten sind im Hauptort zur Wahl gegangen, in den Außenorten dagegen deutlich über 50 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung gab es mit 63,9 Prozent in Nesselbach. Und in Unterregenbach erreichte Class bei einer Wahlbeteiligung von 56,8 Prozent einen Stimmenanteil von 100 Prozent.

Klarer Vertrauensbeweis

Als Vertrauensbeweis wertete Wolfgang Class das Ergebnis, als er sich bei Wähler und Wahlhelfern bedankte. Er habe sich eine Wahlbeteiligung von 40 Prozent und einen Stimmenanteil von 90 Prozent zum Ziel gesetzt und beide Ziele erreicht. „Das ist ein Traumergebnis, mit dem ich sehr gut leben und weiter arbeiten kann“, sagte der 54-jährige Diplom-Verwaltungswirt, der seit 2002 Chef im Rathaus ist.

Als Schwerpunkt der nächsten Jahre nannte Class die Seniorenarbeit. „Wir haben in den letzten Jahren viel für die Kinder getan. Jetzt müssen wir uns um die Senioren kümmern“, betonte er.

Zufrieden zeigte sich auch eine Reihe von Langenburger Stadträten. Wolfgang Maier bezeichnete die Wahlbeteiligung als „super“. Fürst Philipp sprach von einem sehr anständigen Ergebnis, das „die Arbeit und die engagierte Art“ von Class bestätige. Bernhard Adamski sagte, das sehr gute Ergebnis zeige, dass die Bevölkerung mit dem Bürgermeister recht zufrieden sei.

In die Schar der Gratulanten reihten sich bei der Wahlparty in der Stadthalle die Bürgermeister mehrerer Nachbargemeinden ein – Stefan Ohr aus Langenburg, Christian Mauch aus Gerabronn, Jürgen Silberzahn aus Wolpertshausen. Aus Rot am See kam Siegfried Gröner nach Langenburg, aus Schrozberg Jacqueline Förderer.

Gestern hatte Wolfgang Class wieder einen normalen Arbeitstag. Er begann mit einem Interview für das Radio, später besuchte Class ein Geburtstagskind. „Vielleicht mache ich schon um 16 Uhr Feierabend“, sagte er am Wahlabend.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018