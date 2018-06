Der Neustart soll die Besucher wieder zahlreich anlocken

Anzeige

„Coconami“ macht am Freitag den Anfang. Wunderlich und fremd-vertraut klingen die Lieder des Duos. Das gilt nicht nur für die japanischen Songs, das gilt vor allem für die Klassiker in Englisch, Bayerisch, Deutsch und Italienisch, die die beiden Musiker aus dem großen Teich der Populärmusiken fischen, um sie dann auf wundersame Weise ganz anders zu interpretieren.

Samstags gehört die Bühne den „Zitronen Püppis“, bei denen nicht rosa Barbiepuppen oder rehäugig-hauchende Schmollmund-Mädels auf der Bühne stehen, sondern drei Jungs aus dem Bayerischen Wald, deren Programm aus kompakten Pop-Rock-Songs besteht.

Am Sonntag schließlich steht „Black Patti“ auf der Spitalbühne. Das Programm des nach einem Plattenlabel benannten Duos besteht aus beeindruckenden Eigenkompositionen, meist mit zweistimmigem Gesang. Mit ihrem äußerst abwechslungsreichen Repertoire präsentieren „Black Patti“ filigran-kunstvolle und unglaublich berührende Roots-Musik zwischen tiefschwarzem Delta Blues, federndem Ragtime und beseelten Spirituals.

Neben den genannten Bands, die am Abend jeweils ab 20 Uhr auftreten, treten am Samstag ab 17 Uhr „Hilde and Friends“ aus Bieberehren auf. Am Sonntag spielt ab bereits 11 Uhr die Historische Trachten- und Stadtkapelle Aub und ab 15 Uhr haben beim Newcomer-Afternoon junge Bands die Chance zum Auftritt.

Freitags und samstags ist nach den Musikdarbietungen jeweils die Chill out Lounge im Spitalkeller geöffnet und ruft auf zum Abtanzen und Abhängen mit ausgesuchten Cocktails.

Aber nicht nur mit musikalischen Schmankerln lockt der Spitalgarten, an allen drei Tagen findet auf dem Spitalgelände ein Spitalmarkt statt mit vielfältigen Angeboten ausgesuchter Kunsthandwerker, mit kulinarischen Spezialitäten.

Daneben ist das Fränkische Spitalmuseum geöffnet, bietet am Samstag und Sonntag Programm für Familien und Kinder. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr an der Museumskasse. Zum Spitalmarkt und den Tagesveranstaltungen ist der Eintritt jeweils frei, für die abendlichen Musikveranstaltungen wird Eintritt verlangt. Im Vorverkauf gibt es die Karten am Rathaus (Telefon 09335/971022) oder an der jeweiligen Abendkasse. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0171/8313647 bei Johannes Wolf oder per E-Mail unter „kontakt@still-got-the-blues-aub.de“. ag

