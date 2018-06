Der Ruck beim Stecker-Lösen entfällt

Anzeige

Ingelfingen.Als eines von sechs Unternehmen wurde Bürkert Fluid Control Systems mit dem Präventionspreis der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) ausgezeichnet. Mit ihrem Projekt für Arbeitssicherheit bewiesen die Auszubildenden Jan-Hendrik Egly und Jonas Baumann, dass die Verbesserung kleiner technischer Details Großes bewirken kann.

Bereits im Rahmen des Nachwuchswettbewerbs „Jugend forscht“ haben die beiden Azubis mit ihrem „Easily Detachable Connector“ einen Preis nach dem anderen abgeräumt. So gewannen Jan-Hendrik Egly und Jonas Baumann nicht nur den Regional- und Landeswettbewerb, sondern belegten auch den dritten Platz im Bundesentscheid. Die jüngste Auszeichnung für die Idee: der Präventionspreis der Berufsgenossenschaft für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Auslöser für die Idee der beiden Nachwuchskräfte war der Umzug des Fluidspezialisten in ein neues Ausbildungsgebäude vor zwei Jahren. Dabei war ihnen bewusst geworden, welche Gefahren durch schwer lösbare CEE-Drehstromstecker entstehen können. Um einen solchen Stecker zu lösen, wird viel Kraft benötigt. Das birgt insbesondere bei Arbeiten, die auf Leitern ausgeführt werden, großes Potenzial für Unfälle. Diesem Problem nahmen sich Jan-Hendrik Egly und Jonas Baumann an und entwickelten einen Mechanismus, der die Zug- in eine Drehbewegung ändert. Mit Erfolg: Das ruckartige Lösen des CEE-Steckers entfällt. pm