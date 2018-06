Der „Trainer“ ist nur so gut wie das Team

Anzeige

Röttingen.Mit einem Festgottesdienst in seiner heimatlichen Pfarrkirche St. Kilian feierte Pfarrer Gerhard Hanft mit sechs Konzelebranten und Röttingens Diakon Winfried Langlouis, wowie Dr. Cheta Aloysius Chikezie sein silbernes Priesterjubiläum.

Theologie studierte der gebürtige Kitzinger in Würzburg und Münster. Bischof Dr. Paul-Werner Scheele weihte ihn am 19. Juni 1993 in der Herz-Jesu-Kirche der Mariannhiller Missionare in Würzburg zum Priester.

Kaplan war er in der Würzburger Juliusspitalpfarrei, in Lohr, Sankt Pius, in Ebelsbach und in Bad Neustadt. 1998 wurde er Pfarrer von Thundorf und Maßbach. Von 2000 bis 2005 war Hanft auch stellvertretender Dekan von Bad Kissingen. 2005 übernahm er zusätzlich die Aufgabe des Prokurators im Dekanat Bad Kissingen und später noch die des Beauftragten für Ökumene. 2006 wurde Hanft Pfarrer in seinen jetzigen Pfarreien und damit Leiter der 2008 errichteten Pfarreiengemeinschaft „TauberGau“ mit den Pfarreien Aufstetten, Bieberehren, Riedenheim, Röttingen, Stalldorf, Strüth und Tauberrettersheim.