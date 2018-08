Der Weltmeister war der Sieger der Herzen

Anzeige

Und wie sie schwimmen können, das zeigten die Kinder, Jugendlichen und einige Erwachsene, die sich trauten, mit Thomas Lurz um die Wette zu schwimmen.

„Ich gebe alles, aber nehmt ein bisschen Rücksicht auf mich“ bat er scherzhaft mit dem Hinweis, dass er ja nicht mehr aktiv sei und nur noch täglich eine Stunde schwimmt.

Und dann ging es hinein in das Becken. Auf der rechten Bahn schwamm Thomas Lurz und links machte Emma (11) den Anfang. Während am Ende der Bahn wie bei einem Staffellauf die insgesamt 30 Schwimmer wechselten, zog Thomas Lurz allein die 30 Bahnen ohne Ermüdungserscheinungen durch.

Der Spaß an dem Wettbewerb war dem Schwimmweltmeister ebenso ins Gesicht geschrieben wie den kleinen und großen Badegästen, die sich um ihn scharten.

Sich in der lustigen Foto-Box mit Thomas Lurz für ein Polaroid-Foto ablichten zu lassen, gehörte ebenso zum Spaß bei dem nichtalltäglichen Schwimmfest, wie die tollen Wasserspiele, mit denen der Leiter Familienarbeit mit den Servicestellen Ehrenamt und Sport, Klaus Rostek, die Sportreferentin des Landkreises Würzburg Sandra Handke und Diplom-Sozialpädagogin Christine Dorwidziak-Knorsch die begeisterten Kinder mühelos beschäftigten.

Weniger beschäftigt waren die Mitglieder der Wasserwacht Aub und Ochsenfurt. Die fünf Ehrenamtlichen hatten ein waches Auge auf das bunte Getümmel innerhalb und außerhalb des Beckens. „Es hat Spaß gemacht“ sagt Lea Winkler (Bieber-ehren).

Ebenso wie ihre Kolleginnen findet sie es gut, dass die Veranstaltung so toll gelaufen ist und vor allem dass es keine Verletzten gegeben hat.

Nach Meinung von Jannik Esslinger aus Gelchsheim ist es überhaupt schön, dass Kinder und Jugendliche zum Schwimmen motiviert werden.

Während Joel aus Gaurettersheim, sein gleichaltriger Freund Lenard aus Bernsfelden und Leon aus Bütthard die Wasserspiele und vor allem das Wettschwimmen mit Thomas Lurz am besten gefallen haben, steht der Stargast des Tages mit Hermann Geßner an einem Tisch und trägt folgende Zeilen in das Goldene Buch ein: „Vielen Dank für den tollen Event, im besten Schwimmbad.

Tolle Anlage und Glückwunsch zum Bad. Danke. Grüße. Euer Fan Th. Lurz.“

