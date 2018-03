Deutlich mehr Müll entdeckt

Anzeige

Auch hier zeigt sich die positive Veränderung und Neuausrichtung im Verein.

Ziel der Sportangler ist es, nicht nur für den nachhaltigen Fischbesatz in den Gewässern zu sorgen, sondern auch das Thema Umwelt- und Naturschutz ist ein Thema für die nächsten Jahre.

Für alle Gastangler beginnt die Angelsaison am 1. Mai in Tauberrettersheim. Tageserlaubnisscheine für die Tauber (Abschnitt Tauberrettersheim) sind bis zum 30. September bei folgenden Ausgabestellen erhältlich: Gasthof zum Hirschen, Mühlenstraße 1, Michael Vogel, Holzbergweg 2, jeweils Tauberrettersheim (nur mittwochs). An allen anderen Tagen sind die Erlaubnisscheine ausschließlich im Gasthof Hirschen erhältlich. Für den Erwerb der Tageskarte ist der gültige Jahresfischereischein bei der Kartenausgabe vorzulegen. sac

