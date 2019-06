Die Einsatzbereitschaft der Floriansjünger gewürdigt

Bütthard.Die Freiwillige Feuerwehr Bütthard feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einem viertägigen Zeltfest vom 5. bis 8. Juli. Bereits stattgefunden hat der dazugehörige Festkommers.

Nach der Begrüßung durch den ersten Kommandanten Peter Ernst würdigte beim Kommers Bürgermeister Edwin Gramlich die Einsatzbereitschaft und den freiwilligen Dienst der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden und hob dabei besonders den Kommandanten Peter Ernst hervor, der dieses Amt nun schon seit 28 Jahren innehat.

Der Schirmherr und Bundestagsabgeordnete Paul Lehrieder lud in seiner Rede die Feuerwehr Bütthard nach Berlin in den Bundestag ein und sorgte zudem bei einem in fränkischer Mundart vorgetragenen kurzweiligen Gedicht für einige Lacher. Die stellvertretende Landrätin Karen Heußner dankte in ihrer Rede den Mitgliedern der Freiwilligen Wehr Bütthard für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschte für die Zukunft stets eine gesunde Heimkehr nach Einsätzen.

Kreisbrandrat Michael Reitzenstein nahm die staatlichen Ehrungen für langjährige, aktive Kameraden vor – 25 Jahre aktive Dienst: Matthias Döppler, Gerd Metzger, 40 Jahre aktiver Dienst: Thomas Bierbaum, Peter Ernst, Winfried Gessner – und verwies in seiner Ansprache darauf, dass es im Kreis Würzburg erst sehr wenige Feuerwehren gibt, die bereits auf ein 150-jähriges Bestehen zurück blicken können.

Anschließend nahm der Erste Vorsitzende Winfried Düchs die Ehrungen für langjährige, passive Vereinsmitgliedschaft vor. Hier wurden Richard Deppisch, Edwin Gramlich, Martin Grieb, Wolfgang Kister und Anton Klingert für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Der kurzweilige Abend wurde danach abgerundet durch die Bayernhymne und das Frankenlied, welche von einer Abordnung des Musikvereins Frankonia Bütthards vorgetragen wurden.

Das Festwochenende beginnt mit dem Beatabend am Freitag, 5. Juli, mit der überregional bekannten Spitzenband „Barbed Wire“.

Am Samstag, 6. Juli, folgen ein Kindernachmittag mit Clown Muck sowie Aufführungen vom örtlichen Kindergarten, der Schule und dem Kinderchor des Männergesangverein Bütthards, bevor nach dem Kesselfleischessen und einem kleinen Festzug „Die Zeubelrieder“ für Stimmung sorgen.

Der große Festumzug ist am Sonntag, 7. Juli, um 14 Uhr und wird anschließend von der „Winzerkapelle Beckstein“ umrahmt.

Der Abend steht ganz im Interesse der Jung-Gebliebenen mit einem Oldie-Tanzabend mit „The Jets“. Nochmals interessant wird es am Montagnachmittag mit der Modenschau mit dem Modehaus Murk aus Wachenroth. Am Abend heizt zum Abschluss der „Aalbachtal-Express“ ein. pm

