Die ganze Stadt feiert

Uffenheim.In Uffenheim wird das Kirchweihfest gefeiert, und zwar vom 31. August bis 3. September. Auftakt mit dem Festzeltbetrieb ist am Freitag, 31. August, um 18 Uhr. Der Bieranstich erfolgt um 19.30 Uhr durch Bürgermeister Wolfgang Lampe. Die musikalische Unterhaltung übernimmt der Bläserchor Reusch. Am Samstag, 1. September, ist von 14 bis 17 Uhr das Bürger-, Firmen- und Vereinsschießen im Schützenhaus. Um 16 Uhr spielt die erste Mannschaft des 1. FV Uffenheim gegen den TSV Windsbach. Um 17.30 Uhr ist Festzeltöffnung, um 20 Uhr spielen die Rodheimer Musikanten im Festzelt. Gegen 20.30 Uhr erfolgt der Kinderlampionumzug vom Rathaus zum Festplatz mit dem Bläserchor Ippesheim. Am Sonntag, 2. September, ist von 9 bis 12 Uhr die Fortsetzung des Bürger-, Firmen- und Vereinsschießens im Schützenhaus. Um 9.30 Uhr folgt ein Festgottesdienst mit dem Posaunenchor Uffenheim in der Evangelischen Stadtkirche St. Johannis. Um 10.30 Uhr ist der Gottesdienst in der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Im Festzelt ist ab 11 Uhr Country Frühschoppen mit „Rambling Two“. Von 14 bis 18 Uhr ist Tag der fränkischen Volksmusik in der Innenstadt. Um 16 Uhr spielen die Gülchsheimer Musikanten im Festzelt. Um 16.30 Uhr erfolgt die Preisverteilung des Bürger-, Firmen- und Vereinsschießens sowie die Königsproklamation. Eine Stadtführung wird um 14 Uhr am Schlossplatz geboten. Am Montag, 3. September, ist auf dem Festplatz von 15 bis 19 Uhr Familientag. Das große Finale erfolgt mit den „Noochdgaigern“. Gegen 22 Uhr schließt das Brillantfeuerwerk die Kirchweih stimmungsvoll ab.