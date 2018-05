Die große Vielfalt der Natur an der Jagst erleben

Anzeige

Buchenbach.Unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Robert Böhnel veranstaltet der Sport Club Buchenbach am 2. und 3. Juni einen Wandertag zum Thema „Wandern im Jagsttal“.

Am Samstag, 3. Juni können die Wander- und Naturfreunde von 8 bis 13 Uhr auf die 5, 10 oder 20 Kilometer langen Strecken gehen. Am Sonntag, 4. Juni kann auf allen Distanzen von 7 bis 13 Uhr gestartet werden. Das Ziel sollte an beiden Tagen bis 17 Uhr erreicht sein. Start- und Zielort ist jeweils die Mehrzweckhalle in Buchenbach.

Die Wanderabteilung hat eine wunderschöne Wanderstrecke ausgesucht. Dieses Jahr führt die Wanderstrecke an der Jagst entlang nach Heimhausen. Die kleine Strecke führt über die „Weingärten“ wieder zurück. Die 10-Kilometer-Teilnehmer wandern an der Jagst entlang weiter zum Aussiedlerhof Dörr. Von dort aus geht es über den Lausen- und den Rotberg wieder nach Heimhausen um wieder auf die kleine Strecke zu treffen. Wer gut zu Fuß ist und die 20 Kilometer wandern will, für den geht die Strecke auf die Höhe über Simprechtshausen. pm