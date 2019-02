Die Massen strömten

Tauberrettersheim.„Traumhaftes Gaudi-Wetter“ bescherte Rattersche“ mit mehreren tausend Faschingsnarren einen absolut neuen Besucherrekord. Ein wahrer Sternmarsch aus allen Richtungen, sowohl bei den Besuchern als auch bei den rund 26 Gruppen mit rund 600 Teilnehmern, trug zur ausgelassenen Stimmung bei. Mit großem Tamtam, Musik und Radau, Qualm, Bonbons, Popcorn, Getränken und begeisterten Helau-Rufen zogen ausgefallene Motivwagen von örtlichen und auswärtigen Vereinen sowie Fußgruppen in fantasievollen Kostümen an einem fröhlichen und teilweise ebenfalls kostümierten Publikum vorbei. Die Kinder freuten sich über die zahlreichen Süßigkeiten, die ihnen entgegenflogen. Ohne Mottovorgabe griffen die Gruppen Themen auf, die sie bewegten. Mit den größten Applaus ernteten wieder einmal die als „Tanz-Mäuse“ mitmarschierten Kinder. Aber auch regionale Anliegen wie „Fachkräftemangel bei Bäckereien“ bekamen viel Beifall oder auch die Laudenbacher, die „Mickey Mouse“ zum 90. hochleben ließen. Selbst die Stadt Creglingen machte für ihren 100. Pferdemarkt im nächsten Jahr Werbung. Auch dem als Indianerhäuptling mitziehenden Umzugskoordinator Dirk Kleinschroth war am Ende die Freude ins Gesicht geschrieben. Gemeinsam habe man es wieder bewältigt, und er spendete den Bediensteten der Verwaltungsgemeinschaft ein Lob, ging doch alles Hand in Hand. So freut er sich mindestens genauso wie die begeisterten Zuschauer auf den kommenden Umzug Nummer 14. brun

