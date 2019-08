Die Rolle der Frau im Musik-Business

Rothenburg.#MeToo fand im Jahr 2017 rund um den Harvey Weinstein-Skandal das erste Mal weltweit die virale Verbreitung, die man heute aus dem öffentlichen Diskurs kennt. Weltweit wurde das Hashtag zu einem Sammelbegriff einer Debatte, die in unterschiedlichsten Facetten durch die gesamte Gesellschaft geführt wird.

Das kulturhistorische Symposium im Kriminalmuseum in Rothenburg greift diese Diskussion auf und konzentriert sich auf die Musikbranche, in der es verhältnismäßig ruhig geblieben ist. Dennoch hat die Debatte und die Ursprünge auch von der Musikbusiness nicht Halt gemacht. Das Museum verfolgt durch das Symposium „Gender, Macht und Recht – #MeToo zur Rolle der Frau im Musikbusiness“ am Samstag, 10. August, von 14 bis 18 Uhr im Mittelalterlichen Kriminalmuseum das Ziel, die Debatte zwischen Gender, Recht und Macht aus der rechtlichen und historischen Perspektive zu beleuchten. Das Museum, das im kommenden Jahr das 100-Jahr-Jubiläum feiert, beherbergt über 50 000 Exponate zu 1000 Jahren Rechtsgeschichte. In diesem Jahr kooperiert das Museum erneut mit dem Taubertal Festival, das pro Jahr rund 20 000 Menschen anlockt.

Das Programm und die Referenten des Symposiums: Dr. Markus Hirte, Direktor des Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber: Einführung: „Die MeToo Debatte – Anstöße für einen Paradigmenwechsel in Musik und Recht“.

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Ordinarius für Strafrecht Universität Würzburg: „Gender und Recht“; Dr. Gloria Berghäuser, Akademische Rätin, Universität Erlangen-Nürnberg: „Upskirting und Co.: Spannen und unbefugte Bildaufnahmen – nicht nur unter Frauenröcken“.

Joana Meiz, Lisa Weyhrich und Claudia Zielinska von der juristischen Fakultät der Europa Universität Viadrina in Frankfurt (Oder): „Carolin Kebekus, Madonna und Pussy Riot – Ein Fall für die Justiz?“

Dr. Peter Podrez, Universität Erlangen-Nürnbeg: „Von Hexen, Hohepriestern und magischen Verführungen – Frauen im Okkultrock“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019