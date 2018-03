Die schönste Eiche brachte ihrem Besitzer 1328 Euro ein

Anzeige

Rund drei Wochen hatten die Interessenten Zeit, die aufgelisteten Stämme vor Ort einzusehen und ein schriftliches Angebot abzugeben. Wie Geschäftsführer Hans Götz von der FBG in seiner Begrüßung erfreut mitteilte, war man mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es wurde alles verkauft.

Der Lagerplatz Schönstheim führt erneut das Ranking der teuersten Plätze an. Kleiner Wermutstropfen: wegen des geringen Frosts während der Holzsaison stand weniger Material zur Verfügung. Die insgesamt 182 Festmeter stammen aus der Region, überwiegend aber aus Röttingen. Im Durchschnitt bezahlten die Käufer für jeden Kubikmeter 589 Euro. Zur Braut der Submission wurde erwartungsgemäß eine Eiche mit 1328 Euro gekürt. Die Braut ist der Stamm mit dem Höchstgebot je Festmeter. Bei den anderen Holzarten waren dies die Esche mit 357, Kirsche 759 und Bergahorn mit 369 Euro.

Revierförster Manfred Rüb erklärte bei der kurzweiligen Nachbesprechung den rund zwei Dutzend Waldbauern, worin sich ein wertvoller und ein weniger wertvoller Baum unterscheiden. Die aufgereihte Kirschbraut sei gut und sauber gewachsen und habe eine schöne Farbe. Hier müsse man vor allem an deren Stammende schauen. An verschiedenen Bäumen, wie etwa der Eiche, erläuterte er zum Beispiel am Verlauf der Rinde, was im Holz zu finden ist. Selbst ein vom Specht bereits abgesuchter Stamm erzielte noch einen guten Preis.

Die Eichen sind 200 bis 250 Jahre alt. Trotz des hohen Alters kennt der Fachmann keine Gnade, wenn so ein Methusalem nicht astrein gewachsen ist. Die Jahresringe sollen gleichmäßig und der Kern zentrisch sein, so der erfahrene Förster.

Für Dr. Ludwig Albert, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Uffenheim, ist die Eiche der große Hoffnungsträger beim Thema Klimawandel. Daher gilt ihr die Zukunft beim Umbau der Nadelwälder und man müsse dabei über das Jahr 2100 hinausdenken. Die Eiche boomt und man könne die Nachfrage aktuell schon nicht befriedigen, was neben der Qualität das tolle Ergebnis in Röttingen bestätige.

