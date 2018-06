Die Sehnsucht nach einem kleinen Stück vom Glück

Anzeige

Bad Windsheim.Die neue Theaterproduktion des Freilandtheaters entführt in die Zeit des Wirtschaftswunders Ende der 50er Jahre. Autor und Regisseur Christian Laubert greift ein Thema auf, das nichts von seiner Aktualität verloren hat: die Sehnsucht des Menschen nach einem selbstbestimmten Leben und ein kleines Stück vom Glück.

Sommer 1959 – Beschaulich, ordentlich und rechtschaffen geht es zu in dem kleinen fränkischen Dörfchen Schaffenrath. Der Buchhalter Helmut Mergenthaler ist nicht begeistert, als in diesem Sommer seine verflossene Liebe Richard auftaucht und sein sorgsam aufgebautes Leben einzureißen droht.

In Zeiten des „Schwulenparagrafen“ 175 und der bleiernen Moral kommt es für ihn nicht in Frage, sich zu bekennen – und so wird Richard zur tickenden Zeitbombe, denn der will von Helmuts Angst nichts wissen und drängt darauf, dass er endlich zu ihrer Liebe steht. Auch Helmuts Schwester Konradine, die sich schon eine Ewigkeit nicht mehr hat sehen lassen, tut alles, um Helmuts Leben komplizierter zu machen. Als dann auch noch ein neuer Pfarrer nach Schaffenrath kommt, der in der fränkischen Gemeinde hart durchgreifen will, spitzt sich die Situation zu.