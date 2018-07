Die Spuren jüdischen Lebens

Anzeige

Die Sonderausstellung „Auf immer verloren. Spuren jüdischen Lebens in Hohenlohe-Franken“ wird im Hohenloher Freilandmuseum eröffnet.

Wackershofen. Restaurierte Synagogen als Dokumentations- und Erinnerungsorte, ehemalige Synagogen mit anderer Nutzung, Hochzeitssteine, jüdische Häuser mit besonderer Geschichte, Straßen- und Flurnamen und vor allem Friedhöfe sind die letzten noch vorhandenen Zeugnisse des Alltagslebens der früheren jüdischen Bevölkerung in Hohenlohe-Franken. Am Sonntag, 8. Juli, um 15 Uhr wird in Wackershofen eine Schau über diese „jüdischen Spuren“ eröffnet.

Jüdische Menschen sind während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (1933-45) entrechtet, vertrieben und vielfach ermordet worden. Die Zeugnisse ihres Lebens und ihrer Kultur wurden zerstört oder dem Verfall preisgegeben. Dennoch sind auch heute noch Spuren zu sehen.