Die volle Ladung Musik und Sau am Spieß

Baldersheim.Die Musikgemeinschaft Baldersheim/Burgerroth veranstaltet am Wochenende 21. bis 23 Juni ihr traditionelles Reichelsburgfest.

Zwischen den historischen Mauern der alten Burg, bei romantischer Beleuchtung lässt es sich gut feiern, gemütlich sitzen, der musikalischen Unterhaltung lauschen und deftigem Essen frönen. Auf der Burg braucht jedenfalls niemand Hunger zu leiden. Selbst der Auber Bürgermeister sieht dies ein und überreicht dem Truchsess am Samstag die Schlüssel der Burg.

Das Programm sieht am Freitag, 21. Juni, Disco-Musik mit den DJs Macx&Kalla vor. Nach längerer Zeit spielt auch wieder eine Band auf der Burg: „Hazel The Nut“ schenken neben Augenzwinkern und einem Lächeln die volle Ladung Pop-Punk ein, ein Muss für jeden Fan von American Pie und kalifornischen Klängen. Die Sau am Spieß gibt es am Samstag. Schon ab 18.30 Uhr spielt dazu die Winzerkapelle aus Beckstein auf, der Truchsess gibt sich gegen 20 Uhr die Ehre und zieht mit großem Gefolge auf der Burg ein, um vom Bürgermeister die Burgschlüssel und damit für die Dauer des Festes die Herrschaft über die Burg entgegen zu nehmen.

Das Sonntagsprogramm beginnt um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Burgruine. Anschießend spielen zum fränkischen Hochzeitsessen die Gelchsheimer Musikanten auf.

Shuttle-Service

Die Kinder des Baldersheimer Kindergartens führen einen Tanz auf. Ab 14.30 Uhr gehört die Bühne der Jugendkapelle Gelchsheim-Baldersheim-Gaukönigshofen und den Bläserklassen der Grundschule Aub, die hier Gelegenheit haben, ihr musikalisches Können zu beweisen. Am Nachmittag unterhält die Blaskapelle Gattenhofen die Gäste auf der Burg, ehe ab 19 Uhr das Rhön-Quartett mit Blasmusik pur zum Festausklang spielt.

Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Bei widrigem Wetter wird der Burghof mit Zelten und Pavillons überdacht.

Für Festbesucher, für die der Weg vom Tal zur Burg zu anstrengend oder nicht zu bewältigen ist, wird wieder ein Shuttle-Service eingerichtet. Auch wenn der Truchsess die Gäste auf der Burg per Handschlag begrüßt: Der historische Truchsess war bestenfalls einmal zum Rittermahl auf der Burg eingeladen. Ihr Eigentümer war er nie. Ursprünglich ein hohenlohischer Bau, wechselte die Burg mehrfach den Besitzer, bis sie schließlich im Bauernaufstand 1525 zerstört und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder teilweise aufgebaut wurde. ag

