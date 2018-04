Die Wiesen riechen, die Landschaft schmecken

Anzeige

Busfahrplan im Internet

Wegen einer Baustelle im Bereich Dörzbach gibt es heuer zwei rotierende Buslinien – nur das kurze, rund 800 Meter lange Verbindungsstück an der B19 muss per pedes überbrückt werden. Busfahrpläne gibt es im Internet. Unter www.erlebnis-mittleres-jagsttal.de (Menüpunkt Jagsttal Wiesen Wanderung) gibt es den Busplan ebenso zum Download, wie das umfangreiche Wanderungs-Faltblatt.

Die Neuheiten im Bereich Naturerlebnisse im Überblick: Fischerei-Informationen gibt es in Gommersdorf, Blumenbestimmungsübungen in Unterregenbach, die Natur- und Landschaftsführer beteiligen sich an der Eröffnungsveranstaltung (Freitag, 25. Mai, 18 Uhr in der Stadthalle Langenburg mit Dr. Andre Baumann vom Umweltministerium zum Thema „Das Jagsttal als ein Hotspot der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg), Naturerlebnisse mit Pflanzenquiz in Bächlingen, Weinbergwanderung in Klepsau, Pferderassenschau mit Ponyreiten in Heimhausen, Vorstellung des „Refreshingpfads“ bei ebm-papst in Mulfingen, Liturgische Wanderung von Buchenbach nach Eberbach, „Wo’s kreucht und fleucht“ in Mulfingen, Naturschutz und Landschaftspflege in Unterregenbach.

Bewährte Angebote aus den vergangenen Jahren wie Informationen über Biber, Fledermäuse oder Wildkräuter gibt es auch in diesem Jahr.

Der Schmetterling ist das Leitsymbol am Wanderweg, darauf wies Sabine Weiland hin. Große Schmetterlingstafeln gibt es in den Veranstaltungsorten, kleinere Aufkleber überall entlang der Strecke.

Mulfingens Bürgermeister Robert Böhnel hält das Besondere der Wanderveranstaltung so fest: „Die Wiesen stehen in voller Blüte – ein wunderschönes Landschaftsbild. Und es wird – wie schon immer – nicht um Pommes und Bratwurst gehen, sondern wir halten die regionalen Produkte hoch.“ Genuss und Bewirtung spielen seit Anbeginn eine große Rolle beim Wander-Event. Und auch hier gibt es zahlreiche Neuerungen: Grünkernküchle in Unterregenbach, Bienenwabenkuchen und Frühlingsspringerle in Eberbach, Rinderrouladen im Buchenbacher Herrenhaus, Schafwurst und Most in Mulfingen, Kräuterküche mit Bärlauch und Suppe in Mulfingen, Wurstmachen und Wiesenbowle in Dörzbach. Bewährtes wird auch hier fortgeführt – die vielen Details sind im Faltblatt nachzulesen, das auch in zahlreichen Rathäusern und Touristinformationen in der weiten Region in gedruckter Form ausliegt.

„Der Fankreis wächst“, weiß Sabine Weiland. Das habe eine begleitende Untersuchung ebenso gezeigt, wie viele positive Rückmeldungen aus der weiten Region und ganz Deutschland.

Übrigens: Aufgrund der Busverbindungen ist die Wanderung auch für Senioren und Familien mit Kindern geeignet – Streckenlänge und Abschnitte lassen sich so optimal einteilen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018