Dinkelsbühl reagiert mit „Bedauern“

Anzeige

Dinkelsbühl.Ab 1. Juli 2018 weitet der Bundesgesetzgeber die Mautpflicht für Lkw auf alle Bundesstraßen aus. Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmung entfällt die bisherige Rechtsgrundlage für die Aufrechterhaltung der Sperrung der B 25 für überregionalen Lkw-Verkehr zwischen Wilburgstetten und Feuchtwangen.

„Wir werden die weitere Entwicklung gemeinsam beobachten und die rechtlich zulässigen Möglichkeiten zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm genau prüfen“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig (Ansbach). In den letzten Wochen haben mehrere Gespräche mit den Rathauschefs der Städte Dinkelsbühl und Feuchtwangen sowie den Gemeinden Schopfloch und Wilburgstetten, Vertretern der Regierung von Mittelfranken, des Staatlichen Bauamtes Ansbach sowie der Verkehrspolizei stattgefunden. Beraten wurde dabei auch über Maßnahmen, die die betroffenen Städte und Gemeinden nach Aufhebung der Sperrung entlasten könnten. „Dem Grunde nach ist es bedauerlich, dass dem überregionalen Verkehr, der durchaus die Möglichkeit hat, über die Bundesautobahn seine Fernziele zu erreichen, nun wieder die Möglichkeit eingeräumt wird, auf der B 25 die Stadt Dinkelsbühl zu durchqueren“, so der OB Christoph Hammer. lra