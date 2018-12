Direktvermarktung boomt

Kupferzell.Die Schweiz ist nicht in der EU, die Agrarpolitik ist anders, die Betriebe sind im Schnitt kleiner als in Deutschland. Dass aber gerade diese unterschiedlichen Voraussetzungen einen gewissen Reiz haben und den Blick darauf öffnen können, wie es auch gehen kann, erfuhr zuletzt die Landbauklasse 3 der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell bei einer Reise in den Schweizer Kanton Aargau.

Das Spektrum der Exkursion war breitgefächert. Den Auftakt bildete ein „low input“ Milchviehbetrieb, der mit reiner Weidehaltung und saisonaler Abkalbung nach irischem Vorbild 5500 Liter Milch nur aus Grundfutter melkt.

In der Käserei Neudorf durften die Kupferzeller den Prozess der Produktion von Emmentaler und anderer Käsesorten hautnah kennenlernen.

Trotz eines kleinen Marktes kämpfen auch die Schweizer Bauernfamilien mit dem Preisdruck im Handel und tiefen Produzentenpreise. Daher erfährt die Direktvermarktung in der Schweiz einen wahren Boom, wovon sich die Klasse ein Bild machen konnte.

