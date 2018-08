Drehorgeltag in Wackershofen

Anzeige

Wackershofen.20 Drehorgeln aus der Schweiz, aus Frankreich und Deutschland sind an sechs Standplätzen am Sonntag, 5. August, von 11 bis 17 Uhr im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen mit ihren nostalgischen Klängen aus längst vergangenen Zeiten zu erleben. Auch Moritaten- und Bänkelsänger lassen an das 19. Jahrhundert als das Zeitalter der Gaukler erinnern.

Und wer Drehorgelspieler, die auch zaubern, erleben will, sollte sich diesen Drehorgeltag nicht entgehen lassen. Es wird ein besonderes Ereignis sein, auch für Kinder. Bild: Freilandmuseum