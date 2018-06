Drei Kühe in Unfall verwickelt

Anzeige

Öhringen.Weil am Montagabend drei Kühe auf einer Landstraße bei Öhringen frei herumliefen, kam es gegen 23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 54-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Ford auf der L 1036 in Fahrtrichtung Öhringen unterwegs, als plötzlich drei Kühe die Fahrbahn querten. Zwei der drei Wiederkäuer wurden von dem Pkw erfasst und getötet.

Das unversehrte Tier verweilte zuerst an der Unfallstelle, bewegte sich jedoch dann verwirrt und unkontrolliert in Richtung Haller Straße, so dass es, um ein weiteres Unglück zu verhindern, von einem eingesetzten Beamten getötet werden musste.