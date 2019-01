Drei Tage lang vielfältige Einblicke in die „aufbauende Landwirtschaft“

Kreßberg.Ein dreitägiges Symposium bietet vom 25. bis 27. Januar neben Informations- und Diskussionseinheiten Einblicke in die Arbeit der Landwirte im ökologisch und innovativ arbeitenden Betrieb Schloss Tempelhof. Das Thema lautet „Aufbauende Landwirtschaft“.

Es geht um Mischkulturen, Untersaaten und Zwischenfrüchte, Agroforstwirtschaft, pfluglose und Minimal-Bodenbearbeitung und Direktsaat, Kompostierung und Mulch, Immunsystem der Pflanzen, vitalisierende Blattspritzungen, Rotte-Steuerung und effektive Mikroorganismen, solidarische Landwirtschaft und Direkt-Vermarktung.

Mit Hofrundgang, Vorträgen, Kurzreferaten, einer Podiumsdiskussion und vielfältigen kleinen Arbeitsgruppen wollen die Organisatoren einen offenen Begegnungsraum schaffen für konventionelle und ökologische Bauern, Gärtnerinnen und andere interessierte Menschen. Das Symposium soll Verständnis für Zusammenhänge und Lösungen vermitteln und verbreiten. Es soll dazu anregen, Abhängigkeiten zu verringern und in Partnerschaft mit Menschen und Natur neue Wege einzuschlagen.

Im Tempelhof sind die Gärtnerinnen und Landwirte dabei, einen Hoforganismus mit einem ganzheitlichen Ansatz aufzubauen: Der Feld- und Gemüsebau bettet sich ein in einen geschlossenen Kreislauf aus Samenproduktion, Anbau, Ernte, direkte Verarbeitung und Veredelung vor Ort, Konsum in der Gemeinschaft, Verkauf im eigenen Hofladen, in regionalen Bioläden und Restaurants sowie Abfallverwertung. Organisiert wird das Symposium von Stefan Schwarzer und Burkhard Kayser. Schwarzer ist Physischer Geograf und Permakultur-Designer. Er arbeitet für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, wo er sich mit globalen Umweltthemen beschäftigt. Anmeldungen und Informationen unter http://aufbauende-landwirtschaft.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019