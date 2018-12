Dreimal Genuss bei freiem Eintritt

Schwäbisch Hall.Zur Stärkung der Kulturstadt Schwäbisch Hall wird der Eintritt in das Hällisch-Fränkische Museum (HFM) ab sofort für alle Besucher kostenlos sein. Dies hat der Gemeinderat im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2016/17 beschlossen. Mit der Kunsthalle Würth, der Johanniterkirche und dem Hällisch-Fränkischen Museum ist damit der Besuch in den drei großen Museen in der Altstadt von

...