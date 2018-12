Dürrebonus für Betriebe

Geifertshofen.Bei der Hauptversammlung der Dorfkäserei Geifertshofen in der Gemeindehalle berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende Rudolf Bühler, die Käserei stehe im vierten Jahr nach dem Neubeginn gut da. Die mit dem EU-Siegel „geschützte traditionelle Spezialität“ ausgezeichnete Bio-Heumilch wird zu Käse verarbeitet. Ab Früjahr 2019 gibt es auf Basis des Nebenprodukts Molke auch Heumilchbutter Fruchtmolke-Drinks. Rund 1,5 Millionen Euro hat die Dorfkäserei in die Technik für die Bio-Molkeverwertung investiert, legte Vorstand Nadine Bühler in ihrem Bericht dar. Voraussichtlich 250 Tonnen Käse würden in diesem Jahr erzeugt: „Ich gehe davon aus, dass wir 2018 die 4-Millionen-Euro-Grenze beim Umsatz knacken“, so Bühler. Die neue Kreation des Käsemeisters Robert Hütter, Bio-Heumilch-Käse mit Urwaldpfeffer, ist von Käseexperten und Verbrauchern beim Deutschen Käsepreis 2018/2019 in die Riege der 25 besten handwerklich hergestellten Käsesorten Deutschlands gewählt worden und trägt nun die Auszeichnung „cum Laude“. Man bleibe eine „Non-Profit-AG“, betonte Bühler: „Die Dorfkäserei gehört den Bürgern und den Landwirten der Region.“ Aufgrund er Dürre gibt es einen Bonus von zwei Cent je Liter für die Monate November bis April 2019. Inklusive der Zuschläge erhalten die zwölf Betriebe im Durchschnitt 63 Cent pro Liter Heumilch. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018