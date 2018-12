Schrozberg.Kindertheater gibt’s beim Weihnachtsmarkt in Schrozberg mit dem Theater Radelrutsch, am Samstag 15. Dezember um 15 Uhr und 17 Uhr. Titel: „Wie wir in Bullerbü Weihnachten feiern“.

Oh du fröhliche Weihnachtsüberraschung: Lasse und Lisa können den Weihnachtsabend in Bullerbü kaum erwarten und sind mit ihren eifrigen Vorbereitungen vollauf beschäftigt. Pfefferkuchen-Schweinchen werden im Eiltempo gebacken, das geheimnisvolle Rätselbohnenglas wandert durch die Bullerbü- Höfe, Weihnachtswichtelzipfelmützen leuchten in der Winternacht, die fröhlichsten Weihnachtslieder klingen durch verschneite Wälder und Opa wagt schon sein erstes Tänzchen um den geschmückten Weihnachtsbaum.

Die vergnüglichen und berührenden Weihnachtsgeschichten von Astrid Lindgren sind die wundervolle Grundlage für ein bewegendes und fantasiereiches Weihnachts-Theaterabenteuer voll Poesie, Zauber und Herzlichkeit. Mit ansteckender Spielfreude erzählen, singen und spielen die beiden Darsteller in stimmungsvollen Szenen von ihren Abenteuern, Wünschen und ihrer Vorfreude zum „Schönsten Tag im Jahr“.

Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse; Veranstalter ist die Stadtverwaltung Schrozberg, Krailshausener Straße 15, 74575 Schrozberg, Telefon 07935 / 707-25, Mail: info@schrozberg.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.12.2018