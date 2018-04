E-Mobilität – Risiko oder Chance?

Anzeige

Künzelsau.Umweltminister Franz Untersteller ist Gast beim Studiengang Energiemanagement am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn.

Der Studiengang bietet in diesem Zusammenhang eine Abendveranstaltung zum Thema Elektromobilität an. Die Veranstaltung findet am 26. April um 19.30 Uhr im Gebäude D am Campus Künzelsau statt.

Bringt Elektromobilität mehr Klimaschutz und macht sie uns unabhängiger von fossilen Energieträgern? Elektromobilität umfasst viel mehr als nur das Elektrofahrzeug. Können Elektrofahrzeuge mit ihren Energiespeichern künftig die Schwankungen von Wind- und Sonnenkraft ausgleichen und so ein wesentlicher Baustein der Energiewende sein? Insbesondere im Zusammenspiel mit regenerativen Energieträgern werden Ladeinfrastruktur und Energiespeicher eine wesentliche Rolle spielen. Gehen andere Länder ähnliche Wege?