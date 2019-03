Ehrenamtliche im Mittelpunkt

Neuenstein.Ehrenamtlich Engagierte leisten einen unverzichtbaren Beitrag im öffentlichen, sozialen und kirchlichen Leben. Die „Ehrenamtsakademie im Hohenlohekreis“ unterstützt und stärkt das Ehrenamt und lädt ehrenamtlich Engagierte und Interessierte wieder zu ihrem Ehrenamtstag ein am Freitag, 22. März, von 17.30 bis 20 Uhr in der Stadthalle in Neuenstein. Grußworte sprechen Landrat Dr. Matthias Neth und Gunnar Wörpel, Leiter Soziales und Ehrenamt der AWO Württemberg.

Das weitere Programm bestreiten die Calypsoband „Calaloo“ und „Dein Theater“ aus Stuttgart mit Szenen „Hebelwirkung - Spiegel der Welt“.

In der Pause gibt es Gelegenheit für Gespräche und den Besuch an Infoständen. Einen kleinen Imbiss reichen die Landfrauen aus Kirchensall.

Veranstalter ist die Ehrenamtsakademie im Hohenlohekreis unter der Leitung der AWO Pflege und Betreuung in Öhringen, getragen von der Caritas Heilbronn Hohenlohe, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hohenlohe, Diakonie Kreisdiakonieverband Hohenlohekreis, Der Paritätische und dem Hohenlohekreis.

