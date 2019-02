Ein absolutes Rekordjahr für die Tauberstadt

Rothenburg.Rekordverdächtig heiß war der Sommer 2018 in Deutschland, rekordverdächtig viele Gäste brachte er auch nach Rothenburg ob der Tauber. Die Sonnenmonate Juli und August waren mit jeweils über 70 000 Übernachtungen ein Garant für das touristische Rekordjahr in Rothenburg ob der Tauber.

564 146 Übernachtungen und damit sieben Prozent mehr als im bisherigen Bestjahr 2015 verzeichnete die Tauberstadt in diesem Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Übernachtungszahlen um beeindruckende 10,5 Prozent im Plus.

Stark gewachsen ist der inländische Markt – und zwar um 9,1 Prozent. Als größte Wachstumstreiber erwiesen sich 2018 aber die internationalen Märkte mit 11,9 Prozent. Die wichtigsten Märkte im Ausland für Rothenburg bleiben dabei weiterhin die USA (plus 11,3 Prozent, 54 979 Übernachtungen), Japan (plus 39,5 Prozent, 40 872 Übernachtungen) und die Niederlande (plus 9,9 Prozent, 25491 Übernachtungen). Besonders erfreulich ist laut Darstellung des örtlichen Tourismusbüros hierbei die Entwicklung in dem für Rothenburg traditionell wichtigen Überseemarkt Japan, der sich nach jahrelangem Rückgang stabilisiert.

Im Unterschied zu vielen anderen Destinationen ist der Rothenburg Tourismus Service im japanischen Markt weiterhin präsent geblieben und pflegt weiterhin enge politische Verbindungen im Rahmen einer Städtepartnerschaft mit Uchiko sowie einer exklusiven Partnerschaft zum Tokioter Flughafen Haneda. Betrachtet man die Entwicklung auf eine längere Perspektive gesehen, so steigerte sich Rothenburg ob der Tauber hinsichtlich der Übernachtungszahlen seit 2008 um 35,4 Prozent – und dies ohne substantielle Erweiterungen der Hotelkapazitäten in diesem Zeitraum.

Dass der Tourismus für Rothenburg ob der Tauber auch gesamtwirtschaftlich eine Schlüsselrolle spielt, belegt eine 2018 vom „dwif“ in München veröffentlichte Studie: So steigerte sich die Bruttowertschöpfung aus dem Tourismus von 2011 bis 2017 um 12,8 Prozent auf 135,4 Millionen Euro.

Im Vergleich zum gesamten Franken fällt der Anteil touristischer Wertschöpfung um ein Fünffaches und im Vergleich zu Bamberg ein Dreifaches höher aus. Der Tourismus hat in Rothenburg ob der Tauber somit weiterhin eine herausragende Bedeutung. rts

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019