Ein ausgewiesener Fachmann

Schwäbisch Hall.Das Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk Neuendettelsau und das Evangelische Diakoniewerk Schwäbisch Hall werden sich, wie berichtet, zum 1. Juli zu einem neuen Diakonischen Unternehmen zusammenschließen: Diakoneo.

Offiziell fällt auf diesen Tag auch der berufliche Start von Prof. Dr. Stefan Huber-Wagner als neuer Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Alterstraumatologie im Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall. Er tritt die Nachfolge von Dr. Dieter Richter an, der Ende Juni in den Ruhestand geht – schon jetzt stimmen sich beide Ärzte inhaltlich eng ab, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.

Der künftige Chefarzt habe während seines chirurgischen Werdeganges an beiden Münchner Universitätskliniken eine sehr breite Ausbildung erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben der Versorgung von komplexen Gelenkfrakturen, der Frakturendoprothetik, der rekonstruktiven Extremitätenchirurgie liegen ihm besonders die Wirbelsäulenchirurgie und die Versorgung von Beckenbrüchen am Herzen. Das Diak sei ein renommiertes Klinikum mit einem großen Einzugsgebiet.

Seine Vision sei es, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen und dem gesamten Mitarbeiterteam die Voraussetzungen und die Strukturen vor Ort so fortzuentwickeln, dass die Bevölkerung bestmöglich unfallchirurgisch und orthopädisch versorgt werden könne, so Prof. Dr. Stefan Huber-Wagner. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019