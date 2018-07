Ein bewegtes Leben für den Tanz geführt

Anzeige

Er wagt den Sprung nach Hollywood. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erlangt er mit seiner Filmpartnerin Ginger Rogers weltweite Berühmtheit.

Später folgt die künstlerische Trennung der beiden. Seine Tanzpartnerinnen werden, im Gegensatz zu ihm, immer jünger, wie beispielsweise Judy Garland. An seinem Sterbebett kann er auf sein vielseitiges Künstlerleben zurückblicken – ein Leben für den Tanz!

Der ehemalige Wiener Sängerknabe Michael Fischer, der eigens aus Wien angereist kommt, spielt in der Röttinger Burghalle den Fred Astaire. Die vielseitige Musicaldarstellerin Katharina Lochmann, die als Klärchen Hinzelmann beim Singspiel „Im weißen Rössl“ das Röttinger Publikum aktuell begeistert, schlüpft in unterschiedliche Rollen, von der Krankenpflegerin Lucy, über Freds Schwester Adele Astaire bis hin zu Ginger Rogers und Judy Garland. Für ihren hinreißenden Gesangs- und Stepptanznummern ernteten beide sowohl im In- als auch Ausland viel Beifall.

