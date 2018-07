Ein breites Spektrum an Techniken verwendet

Anzeige

Nach Kriegseinsatz und amerikanischer Gefangenschaft machte sich Merkel schließlich selbstständig. In der Zeit des Wiederaufbaus mit all ihren Neuerungen bestand ein breiter Bedarf an der Ausgestaltung von Sakralräumen. So gehören beispielsweise die Deckenbemalung in der Kirche St. Anton in Ingolstadt in Oberbayern sowie Ausstattungen der Auber Stadtpfarrkirche zu den Zeugnissen der damaligen Zeit.

Weiter gehören sakrale Objekte wie versilberte und vergoldete Kreuzwegstationen in Pastosetechnik (bei denen aus Gips Konturen herausgeschabt, aufgetragen, eingefärbt und mit Gold- oder Silberfolien belegt werden), beispielsweise in Hemmersheim, in St. Thekla in Ochsenfurt oder in der Kirche in Oellingen zu seinen Werken.

An der Würzburger Kunstschule bildete er bis zu seinem Ruhestand Meister aus in Malerei und Gestaltung. Viele seiner heute gezeigten Werke entstammen der Zeit nach seiner Pensionierung in den 1970er Jahren.

In der aktuellen Ausstellung in Aub sind Bilder aus dem Fundus der Familie zu sehen, die einen groben Querschnitt durch das Schaffen des Malers bieten.

Bilder der verschiedensten Techniken wie Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen oder in der genannten Pastose-Bilder schildern eindrücklich, mit welch verschiedenen Mitteln der Maler seine Szenen darstellte.

Daneben befasste er sich aber auch mit Scherenschnitten, Linoleums- und Holzschnitten. Die ausgestellten Bilder zeigen Blumen, Landschaften, aber auch religiöse Motive sowie eine von ihm bemalte Truhe. Einige der Werke waren noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Auber Bürgermeister Robert Melber kann sich noch gut persönlich an den Maler erinnern. Zu dessen Lebzeiten habe man sich in Aub oft gefragt: „Was macht der Merkel eigentlich?“ Umso mehr freue er sich darüber, heute der Öffentlichkeit einen Ausschnitt aus seinem Schaffen zeigen zu können. Die Ausstellung im Fränkischen Spitalmuseum in Aub ist über die Kirchweihtage bis zur Winterpause des Museums Ende Oktober zu sehen. Geöffnet ist das Museum nicht nur über die Kirchweihtage vom 17. bis 19 August, sondern auch darüber hinaus freitags, samstags und sonntags jeweils von 13 Uhr bis 17 Uhr. ag

