Ein bunter Blick in die Geschichte

Anzeige

Die Auber wissen zu feiern: Das beweisen sie auch bei ihrer traditionellen Kirchweih. Zwei Highlights: der Festumzug und das Seifenkistenrennen.

Aub. Wie gewohnt vier Tage lang feiern die Auber auch in diesem Jahr wieder ihre Kirchweih, diesmal vom 17. bis 20. August. Höhepunkte werden wieder der bunte Kirchweihumzug am Sonntag, 19. August, und das Seifenkistenrennen am Montag, 20. August, sein. Aber auch um diese Highlights herum hat sich die Fremdenverkehrs- und Gewerbegemeinschaft, die zusammen mit der Stadt Aub als Veranstalter auftritt, wieder ein buntes Programm einfallen lassen.

Der Umzug zur Auber Kirchweih ist thematisch geteilt. War es im letzten Jahr die Stadtgeschichte von der Gründung bis zum 19. Jahrhundert, so stellen die Auber in diesem Jahr die Fortsetzung der Stadtgeschichte dar: „Arbeit, Kunst, Geselligkeit – mit Volldampf in die neue Zeit“ ist das Motto.