Ein großes Vergnügen für jung und alt

Zum vierten Jahrestag der Neueröffnung des Familienbades Baldersheim trafen sich Aubs Bürgermeister Robert Melber und seine Stadträte, um die Schwimmsaison einzuläuten.

Baldersheim. Während die männlichen Kollegen Spalier standen, gaben sich beim Start in die Baldersheimer Schwimmbadsaison die weiblichen Stadtratsmitglieder dem Rutschvergnügen hin und stürzten sich in den angenehm temperierten Pool.

Der ehrenamtliche Koordinator für das Freibad, Klaus Saliger, berichtete stolz, dass sich das Familienbad immer größerer Beliebtheit erfreue. So wurden im Jahr 2018 knapp 6000 Besucher gezählt, ein Plus von 2000 Besuchern.

Auch ein neues Betreuungsteam wurde gefunden. Daniel Weiß, Michaela und Marian Popescu kümmern sich nicht nur um die Badeaufsicht, sondern auch um das leibliche Wohl der Schwimmbadbesucher. „Die Stimmung ist gut, das Bad funktioniert reibungslos“, so Saliger. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Aub als Betreiber des Bades, dem Förderverein unter der Führung von Michael Neckermann, sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern sei problemlos und das übertrage sich auch auf die Gäste, ist sich Saliger sicher.

So sei es für die Baldersheimer eine Selbstverständlichkeit „ihr Bad“ aus dem Winterschlaf zu holen und zu reinigen. Viele packen mit an, das mache richtig Spaß, freute sich Saliger weiter. Dass sich die Begeisterung auch bis nach Aub trägt, bewies Stadträtin Gertraud Rappert mit ihrer Tochter Franziska. Bevor es in das erfrischende Nass ging, wurde noch etwas Unkraut an dem bunten Pflanzenbeet entfernt, für das sich die beiden, natürlich ehrenamtlich, verantwortlich zeigen. Ergänzt wird diese Tätigkeit von Lorenz Igers, der sich in seiner Freizeit der Pflege der Grünfläche annimmt.

Aber nicht nur beim Anpacken zeigen sich die Baldersheimer stark, sondern auch, was die sportliche Angebote betrifft, hat das Familienbad einiges zu bieten. So treffen sich am Morgen die Senioren, um dem Schwimmsport nachzugehen, bevor es am Nachmittag deutlich lebhafter wird, wenn sich Familien und Jugendliche zum Badespaß einfinden. Am Montag gibt es um 19 Uhr das Angebot der Wassergymnastik. Den Höhepunkt bildet aber in jedem Jahr die Poolparty der Landjugend Baldersheim.

Am Samstag, 27. Juli, ist es wieder so weit. DJ Frog legt auf. So beweist das Familienbad Baldersheim bereits nach wenigen Jahren, dass sich die Sanierung und die damit verbundenen Investitionen gelohnt haben. Die Auber Stadträte sehen diese Tatsache als einen Beweis dafür an, dass man mit gemeinschaftlichem Engagement, auch auf dem flachen Land, vieles bewegen und seine Heimat attraktiv für alle Altersschichten gestalten kann. rome

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019