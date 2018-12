Ein „Haus der Kultur“ entsteht

Nach dem Auszug der Flüchtlinge aus der Alten Schule beschäftigte sich der Stadtrat in seiner Jahresabschlusssitzung mit dem sanierungsbedürftigen Baudenkmal aus dem Jahr 1873.

Röttingen. Ausgangspunkt war die notwendige Dachsanierung, die auf insgesamt rund 300 000 Euro veranschlagt wurde. Eine reine Dachsanierung ist nicht förderfähig. Förderfähig sind nur Gesamtsanierungen mit entsprechendem Nutzungskonzept.

Nach der umfangreichen Vorstellung des Sanierungskonzepts mit Nutzungskonzept für den Förderantrag durch die Architekten wurden diese im Sommer einstimmig genehmigt. Pünktlich zum Weihnachtsfest kam nun von der wie Regierung von Unterfranken der vorläufige Bescheid, dass der Stadt Röttingen aus dem Bayerischen Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ 1,04 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Dies sind achtzig Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 1,35 Millionen.

Für den stellvertretenden Bürgermeister Josef Gessner ist dies zu viel Geld. Doch mit dieser Meinung stand er alleine da. Sein Kollege Steffen Romstöck entgegnete ihm, dass für Röttingen 300 000 Euro aufzubringen sind, egal wie, denn eine reine Dachsanierung würde ebenfalls 300 000 Euro verschlingen.

Mit der angestrebten Sanierung und Umbau zu einem Haus der Kultur stünde anschließend ohne höhere Kosten ein öffentliches barrierefreies Gebäude mit zusätzlichen Räumen und neuer Heizung zur Verfügung. Die Räume sollen dann, neben der bisherigen Bücherei, als Gemeinbedarfs- und kommunale Bildungs- und Begegnungseinrichtung mit Lese-Café genutzt werden. Eine Rückverlegung der Stadtratssitzungen in die Alte Schule steht ebenfalls im Raume, können sich doch die Zuhörer mit der schlechten Akustik in der Zehntscheune nicht anfreunden. Am Ende stimmt der Stadtrat einstimmig dem Finanzierungskonzept und den erforderlichen Ausschreibungen zu.

Grünes Licht gab es auch für den Finanzierungsplan zum Abbruch der Taubergasse 4. An Gesamtkosten wurden 293 000 Euro berechnet. Laut einem kürzlich eingegangenen Förderbescheid der Regierung von Unterfranken werden diese mit 87 000 Euro aus Bundesmitteln und 145 000 Euro aus Landesmitteln bezuschusst, was den erhöhten Fördersatz von achtzig Prozent bedeutet.

Bei dieser Gelegenheit stimmt der Rat auch der Möglichkeit zu, das angrenzende Nebengebäude von Taubergasse 6 bei der Beseitigung mit einzubeziehen. brun

