Künzelsau.„UpBeat Hohenlohe“ verspricht wieder jede Menge Abwechslung und präsentiert einige der hochkarätigsten jungen Jazzmusiker der europäischen und amerikanischen Szene. Das „Junge-BandFestival findet am Samstag, 23. März, um 19 Uhr in der Konzertaula der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau statt.

Die brandneue Band Conic Rose des Trompeters Konstantin Döben, der unter anderem Mitglied der Band von Clueso ist, darf als Avantgarde-Popband bezeichnet werden, macht den Auftakt am 23. März. Döben ist zudem Ensemblemitglied des Stegreif Orchesters, das letztes Jahr mit dem Würth-Preis der Jeunesses Musicales ausgezeichnet wurde.

Gitarrist Bertram Burkert zählt zu den talentiertesten jungen Gitarristen der Jazzszene. Vervollständigt wird das Quintett von Johannes Arzberger an den Keyboards, Franziska Aller am Bass und Silvan Strauß am Schlagzeug. Im Zentrum der Band steht ein intuitiver Kompositionsprozess. Improvisierte Tonaufnahmen, die nachträglich im Kollektiv überarbeitet und weiterentwickelt werden, bilden hierfür den Ausgangspunkt. Die finale Notation der Stücke entsteht rückwirkend aus einer Vielzahl an digital vorproduzierten Skizzen. Das führt zu einer faszinierenden Klangwelt zwischen Jazz, Avantgarde und Pop. Darüber hinaus sind all die Musiker hervorragende Pädagogen und arbeiten bei UpBeat Hohenlohe ab 22. März an der Freien Schule Anne-Sophie intensiv mit jungen Nachwuchsmusikern, bringen ihnen den Jazz näher und bereiten sie auf ihre Rolle als Vorband beim gemeinsamen Festivalkonzert vor. Das Konzept hat sich nun bereits über fünf Jahre hinweg bewährt und es wird 2019 wieder ein Stück weiter entwickelt, indem die Beiträge von Schülern und Profis im Konzert noch mehr vernetzt werden und dem Publikum ein anschaulicher Einblick in die Abläufe innerhalb einer Jazzband geboten wird. Das Konzert mit Conic Rose und der Jazzband der Freien Schule Anne-Sophie beginnt am 23. März um 19 Uhr.

Weitere Konzerte von UpBeat Hohenlohe: 30. März Immigration Booth / Big Band Albert Schweitzer Gymnasium Crailsheim 19 Uhr in der Spitalkapelle Crailsheim; 6. April Janning Trumann 4 / Jazzband des Ganztagsgymnasiums Osterburken, 19 Uhr in der Pachthofscheune Forchtenberg-Ernsbach.

