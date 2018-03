Ein Novum mit 24-Stunden-Tour

Anzeige

Gründelhardt ist der Austragungsort der Sonnwendfeier am 23. Juni, bevor die Ortsgruppe Niederstetten eine Woche später eine 24-Stunden-Wanderung veranstaltet – ein Novum im Albverein. Rechtzeitig bis zum 14. Mai anmelden heißt es dann zum Deutschen Wandertag vom 17. bis 20. August in Detmold, wo der Teutoburger Wald viele Touren bereithält. Quartier wird in Schloss Holte-Stukenbrock bezogen. Wer sich auf alpine Touren vorbereiten will, kann dies bei der sportlichen Wanderung am 1. September tun, wo 30 Kilometer in Hohenlohe erwandert genommen werden.

Nur noch wenige Plätze gibt es bei der Alpenausfahrt nach Pfunds/Tirol. Hier kommen alpine Tourengeher als auch Talwanderer auf ihre Kosten, denn es wird wie beim Deutschen Wandertag ein alters- und neigungsabhängiges Programm angeboten, das keinen überfordert.

Eintauchen in die „schönste Altstadt Deutschlands“ kann man schließlich am 27. Oktober in Dinkelsbühl bei einer Führung mit Gau-Kulturwartin Ingeborg Raab. Last but not least: Auch die Mundart bekommt wieder ihren Stellenwert. Beim Mundartabend im Kulturhaus Wallhausen tritt mit „Praxis“ eine lokale Rockband auf, die schon viele Fans mitgerissen hat und an alte Zeiten erinnert – natürlich mit hohenlohischen Anklängen. lsch

