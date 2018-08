Ein Paradies nicht nur für Insekten

Anzeige

„Es ist nicht oft zu sehen, dass in das Anlegen und die Pflege von Grünanlagen investiert wird,“ erzählt eine Pilgerin, die mit einer kleinen Gruppe ab Rothenburg den Jakobsweg laufen möchte.

Auch führt der Schmetterlingsradweg und noch viele andere Wander- Pilger,- und Radwege durch den blühenden Ort. Die Beete laden zum An- und Innehalten an, sich an der Natur zu erfreuen und wecken Lebenslust, wenn man den vielen Insekten zusieht, wie sie von Blüte zu Blüte fliegen und sie mit süßem Nektar versorgen. Um diesen Anblick genießen zu können, gibt es in den Blumenbeeten und im Schlossinnenhof viele Bänke, die zum Pause machen einladen.

Viel Arbeit nötig

Für eine solche Pracht muss aber auch viel getan werden. Vor dem ehemaligen Wasserschloss gibt es Wechselflor, das heißt die Beete werden zwei Mal im Jahr neu angelegt. Das passiert im Herbst und im Frühjahr eines jeden Jahres. Das Bepflanzen der Sommerpracht übernimmt selbstständig eine Gärtnerei. Die Pflege erfolgt durch die städtischen Bauhofgärtnerinnen. Im Herbst werden nach dem Fräsen des Bodens die Frühlingszwiebeln gesetzt, die Rosenstämmchen und -bögen werden Winterfest eingepackt und Phacelia (Bienenfreund) gesät, um den Boden mit frischen Nährstoffen zu versorgen und das Unkraut über die Wintermonate zu unterdrücken.

Aber nicht nur um das Schloss herum wird Wert drauf gelegt, dass die Rabatten und Beete gepflegt sind. In ganz Schrozberg und den Teilorten sind fleißige Helfer und Helferinnen beschäftigt, um die Pflanzen zu hegen und pflegen, zu gießen und Unkraut zu jäten. „Der Ursprung der Blühanlage liegt Anfang der 90er Jahre. Dort wurde der Wassergraben zugeschüttet und man wollte einen barocken Buchsbaumgarten anlegen. Nur hat damals dann ein Pilz den Buchs völlig zerstört,“ berichtet Elke Schmitt, Stadtgärtnerin.

Wertvoll für die Tierwelt

Zum Leidwesen des Buchs und zum Erfreuen für die Blumenfreunde legte man dann die heutigen Rabatten an. Im Zeitalter von Naturschutz und bewusstem Leben wird auch in Schrozberg einiges dafür getan. Es werden gezielt brach liegende Grundstücke als Bienen- und Schmetterlingsweiden angelegt. „Das sieht zwar nicht so wunderschön aus, ist aber umso wertvoller für die Tier und Insektenwelt,“ erklärt Thomas Pöschik, Bauamtsleiter in Schrozberg. Diese Weiden werden nur einmal im Jahr gemäht, damit die Tiere auch in den kalten Monaten überwintern können. Wer also nicht zufällig auf dem Wander- oder Radweg an den herrlichen Blütenoasen vorbei kommt, für den ist der Anblick vielleicht sogar eine extra Reise wert.

