Ein Programm der Gegensätze geboten

Blaufelden.50 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Verbandsgebiet der Musikschule Hohenlohe gestalteten im Spektrum Blaufelden ein abwechslungsreiches Konzert vor zahlreichem Publikum.

Ein Programm der Gegensätze zwischen Moderne und Klassik, so Steffi Leimester aus Weikersheim in ihrer Moderation, bei denen Amy Winehouse und die Red Hot Chili Peppers ganz selbstverständlich direkt neben Chopin und Clementi stehen.

Mit sanftem Klang zu Beginn nahm das sechszehnköpfige, neugegründete Gitarrenorchester der Musikschule die Zuhörer in einem Volksliedermedley mit auf eine Reise nach Russland.

Ausdrucksstark und gut zusammenspielend entführte ein Blockflötentrio musikalisch nach Italien. Mit voller Kraft zeigte sich Sebastian Rapp als Solist am Drumset mit Red Hot Chili Peppers.

Klangliche Steigerung erzeugte das achtköpfige Percussionsensemble mit seinem Trommeltanz und lateinamerikanischen Rhythmen- ein Feeling wie beim Karneval in Rio. Isabell Hachtel an der Klarinette spielte einfühlsam und gefühlvoll Musik aus der Welt der jüdischen Klezmermusik.

Ausdrucksstark auch die Interpretationen der jungen Pianisten Kaspar Cieminski, Robin Schuch und Lukas Herold, die den Flügel im Spektrum mit Sonatinen von Gurlitt und Clementi und einer Nocturne von Chopin technisch sicher und einfühlsam zum Klingen brachten.

Gesanglich begeisterten Fabia Jahrmann und Finja Burkhardt. Mit glockenklaren Stimmen interpretierten sie „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth und den Titel „Valerie“ von Amy Whitehouse.

Den Abschluss gestaltete das Jugendorchester unter Leitung des kommissarischen Schulleiters Andreas Straßer mit klangvollen Stücken in großer Bläserbesetzung.

Weitere Konzertprogramme der Musikschule Hohenlohe in ihrem 40. Jubiläumsjahr finden am Sonntag, 11. November um 18 Uhr im Gärtnerhaus des Weikersheimer Schlosses und am Samstag, 24. November um 19 Uhr im Igersheimer Bürgerhaus statt. mhrb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018